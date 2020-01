JNU पहुंची दीपिका तो लोगों ने किया #chhapaakboycott, बॅालीवुड कह रहा- घृणा बहादुर महिला को रोक नहीं सकती..हम तुम्हारे साथ हैं...

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ( JNU ) में छात्रों पर हुए हमले को लेकर लगातार बॉलीवुड सितारों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ स्टार्स ट्वीट्स के जरिए तो कुछ प्रदर्शन के जरिए छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) मंगलवार को दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी पहुंची। उन्होंने वहां के छात्रों का सपोर्ट करते हुए वहां हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। दीपिका को देख कई बॅालीवुड सितारे उनके सपोर्ट में आए और उनकी तारीफ की।

'छपाक' का पहला दिन सारे शो

अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) ने ट्विटर पर लिखा, 'किसी भी प्रजाति में फीमेल हमेशा से ही ताकतवर थी, है और रहेगी। छपाक का पहला दिन सारे शो। वो सभी लोग जो हिंसा के खिलाफ खड़े हैं उन्हें बुक माई शो पर जाना चाहिए और इन लोगों को दिखा देना चाहिए। एक साइलेंट बयान देने का समय आ गया है जो सबसे ज्यादा मारक साबित होगा।'

वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'ये नहीं भूलना चाहिए कि दीपिका इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से भी हैं। उन्होंने ज्यादा रिस्क उठाया है। मेरे दिल में दीपिका के लिए बेहद इज्जत है।'

The female of the species is, and was, and will always be the strongest of the two #DeepikaPadukone . Chhapak first day all shows . Let’s all those who stand against the violence go to @bookmyshow and show them. Make our silent statement which will be the loudest . — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 7, 2020

Let’s not forget she is also the producer of the films .. stakes are even higher . Mad respect for @deepikapadukone https://t.co/y5CPzSEedU — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 7, 2020

Full support and thanks to @deepikapadukone for showing courage that a LOT of people from Bollywood don't.



Those downtrending #Chhapaak, you have already lost! Your petty hatred CANNOT stop brave women! #ChhapaakIsABLOCKBUSTER ! Mark my words, and trend THAT! — vishal dadlani (@VishalDadlani) January 7, 2020

Good on you @deepikapadukone 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙏🏿🙏🏿🙏🏿🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 7, 2020

घृणा बहादुर महिलाओं को रोक नहीं सकती

स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) ने लिखा, गुड ऑन यू दीपिका। वहीं अनुभव सिन्हा ( Anubhav Sinha ) ने लिखा, ' मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि महिलाएं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दीपिका के लिए सम्मान।'

सिंगर विशाल डडलानी ( vishal dadlani ) ने दीपिका का पूरा समर्थन देते हुए उनके इस कदम को साहसी बताया है। उन्होंने लिखा,' दीपिका का ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए शुक्रिया, ऐसा काम बॉलीवुड के बहुत से लोग नहीं कर पाते। जो लोग 'छपाक' को डाउन ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले ही हार चुके हैं। आपकी घृणा बहादुर महिलाओं को रोक नहीं सकती है।'

As producer today @deepikapadukone would’ve been standing in the preview theatres in Mumbai waiting to hear praise being showered on her maiden production. She instead chose to stand in solidarity with #JNUstudents knowing fully well the ramifications of her actions. #RESPECT — Nikkhil Advani (@nikkhiladvani) January 7, 2020

रिस्क उठाने के लिए शुक्रिया दीपिका

फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ( Nikhil Advani ) ने लिखा कि बतौर निर्माता आज दीपिका पादुकोण को मुंबई में प्रिव्यू थियेटर्स में होना था। लेकिन इसके बजाय दीपिका ने जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता से खड़े होने का फैसला किया। ऐसा करने से पहले दीपिका को अपने एक्शन से होने वाले रिएक्शन अच्छी तरह मालूम थे। सम्मान।