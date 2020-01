'भूत' के प्रमोशन के लिए करण जौहर ने अपनाया नया तरीका, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम की बदली काया

फिल्ममेकर करण जौहर ( karan johar ) ने आगामी फिल्म 'भूत' ( bhoot: the haunted ship ) के प्रमोशन के तहत नया प्रोडक्शन लोगो जारी किया है। उनके प्रोडक्शन हाउस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल इमेज और कवर फोटो अब काले रंग में दिखाई दे रहे हैं। इनमें लिखा है, 'द डार्क टाइम्स बिगिन नाउ' यानी कि अंधकार की अब शुरुआत होती है।

दरअसल धर्मा प्रोडक्शन की पहली हॉरर फिल्म 'भूत: द हॉन्टेड शिप' 21 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म के प्रमोशन के लिए है। प्रोडक्शन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इससे जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। जिसमें डार्क टाइम के शुरू होने की बात कही कई है।

The plot twist you never saw coming. Let the fear take over because we are anchoring at the shore of horror with #Bhoot Part One: The Haunted Ship. @karanjohar @apoorvamehta18 pic.twitter.com/6dZdHw8NiQ