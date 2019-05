लोकसभा चुनाव में जीते पत्नी और बेटा, धर्मेंद्र ने यूं मनाया जश्न, वायरल हुआ वीडियो

लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 303 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी दोबारा मथुरा से जीतकर संसद पहुंचीं। वहीं सनी देओल ने पंजाब के गुरदासपुर से जीत का परचम लहराया है। इस जीत से वेटरन अभिनेता धर्मेद्र भी बेहद खुश हैं। हाल में उन्होंने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है।



बीजेपी से सांसद रहे चुके धर्मेंद्र ने अपनी खुशी की इजहार करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है, जिसमें वे बेतहाशा खुशियां मना रहे हैं। धर्मेंद्र का ये वीडियो उनकी फिल्म 'प्रतिज्ञा' का है। इस वीडियो में वह हेमा मालिनी के साथ नजर आ रहे है।

Bumping victory, A bright binging, for New India with every Religion. Let us join hands for peace and harmony 🙏 pic.twitter.com/gx4lPK5x3q