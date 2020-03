दिलीप कुमार ने 21 के दिन के लॉकडाउन पर किया ऐसा ट्वीट, हो रहा वायरल

देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में पहले ही लॉकडाउन किया जा चुका था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महामारी से देश को बचाने के लिए अगले 21 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन करने का आदेश दिया।

सोशल मीडिया पर लोग लॉकडाउन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं है। बॉलीवुड सेलेब्स भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लॉकडाउन का समर्थन करते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने भी लॉकडाउन का समर्थन किया है।

Dawa bui, dua bhi

Pehle kuch faasla bhi

Woh kareem hai raheem hai

Aur wahi mushkil kusha bhi



My sincere appeal to all of you, #StayHome and obey the #CoronavirusLockdown. God bless us all.