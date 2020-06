फिल्म 'Choked' का क्रेडिट डायरेक्टर Anurag Kashyap ने दिया गर्लफ्रेंड को, बताया सफलता में है सबसे बड़ा हाथ

नई दिल्ली। हाल ही में रिलीज़ हुई डायरेक्टर अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) की फिल्म 'चोक्ड:पैसा बोलता है' ( Choked: Paise Bolta Hai) नेटफ्लिक्स ( Release On Netflix ) पर रिलीज़ हो गई है। फिल्म को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के सभी कलाकारों के अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म में चोक्ड की लीड एक्ट्रेस सैयामी खेर ( Saiyami Kher ) और अभिनेता रोशन मैथ्यू ( Roshan Mathew ) की एक्टिंग के लिए उन्हें खूब सरहाना मिल रही है। लेकिन हाल ही में अनुराग ने अपनी फिल्म चोक्ड की मेंकिंग को लेकर एक बड़ा ही मजेदार किस्सा शेयर किया है। जिसमें आपको पता चलेगा कि इस सुपरहिट कहानी के पीछे अनुराग नहीं बल्कि कोई खास शख्स है।

एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए अनुराग (Anurag kasyap interview ) ने बताया कि 'उन्होंने चोक्ड फिल्म उनकी गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी ( Shubhra Shetty ) के लिए बनाई है। जी हां,हर जगह चर्चाओं में बनी इस फिल्म की असली वजह शोभा शेट्टी हैं। चोक्ड पैसा बोलता की कहानी शुभ्रा ( Writer of Choked Paise bolta hai ) ही उनके पास लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि यह बात साल 2015 की है। जब शुभ्रा ने उन्होंने बताया कि उन्हें ज्यादा फिल्मों को देखना पसंद नहीं हैं क्योंकि वह फिल्मों को देखने के बाद काफी परेशान हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने चोक्ड की कहानी देते हुए कहा कि यदि वह इस पर फिल्म बनाएंगे तो वह जरूरी देखेंगी। यही वजह है कि उन्होंने यह फिल्म बनाई। साथ ही उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से उन्हें ( Anurag say thank you to her ) शुक्रिया कहा है।

बता दें अभिनेत्री कल्कि कोचलिन ( After Kalki Koechlin divorce) संग तलाक लेने के बाद अनुराग शुभ्रा शेट्टी ( Anurag Shubhra in relation ) संग रिलेशन में आए थे। वह उनके प्रोडक्शन कंपनी ( Shunhra worked at anrag company ) में ही काम करती थी। साल 2015 में अनुराग और शुभ्रा के रिश्ते की खबरें सामने आने लगी थीं। लेकिन साल 2017 में दोनों ने एक तस्वीर शेयर की। जिसमें वह रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए। इस तस्वीर के साथ ही इस कपल ने अपने रिश्ता को ऑफिशियल कर दिया।