निर्देशक Anurag Kashyap अवॉर्ड बेचकर करेंगे Covid-19 से ग्रस्त लोगों की मदद, मुफ्त में कराएंगे जांच

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) ने दुनिया के कई देशों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। रोज़ाना संक्रमण से पीड़ित कई नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी यह आकड़ा कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देश में कोविड-19 के मामले गुरूवार के दिन बढ़कर 1,12,350 तक पहुंच गए हैं। वहीं अब तक 3,435 लोगों की वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। 5,609 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश के बुरे वक्त में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ( Bollywood Celebrities ) आगे आकर हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ), सलमान खान ( Salman Khan ), शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ), प्रकाश राज ( Prakash Raj ) और सोनू सूद ( Sonu Sood ) लगातार देश को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। वहीं अब बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ( Director Anurag Kashyap ) का नाम भी इस लिस्ट भी जुड़ने जा रहा है।

Highest bidder gets the original trophy for the Filmfare critics award best film 2013 . “Gangs of Wasseypur”... https://t.co/BtXrUQAJ7C — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) May 20, 2020

खबरों की माने तो अब अनुराग कश्यप कोरोनावायरस ( Anurag Kashyap will help the coronavirus victims

) की जांच के लिए लोगों को टेस्ट किट्स दान ( Donate Test Kits ) का ऐलान कर चुके हैं। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ( Gangs of wasseypur )के लिए जीती फिल्मफेयर ट्रॉफी ( Filmfare Trophy ) को बेचकर वह यह कार्य करेंगे। अनुराग ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को मिली 2013 में फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड ट्रॉफी को वह सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले शख्स को बेच देंगे।

दरअसल, इस अहम फैसले की शुरूआत स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ( Stand-up Comedian Kunal Kamra ) की पहल की थी। कुछ समय पहले कुणाल कामरा ( Kunal Kamra tweet ) ने ट्वीट कर लोगों से अपील की थी कि सब लोगों अपनी सबसे प्यारी को कोरोनावायरस पीड़ितो ( coronavirus patients ) के लिए दान कर उनसे प्राप्त होने वाली राशि को एनजीओ मिलाप फाउंडेशन ( NGO Milap Foundation ) के खाते में सीधे डोनेट करने की बात कही थी। जिससे वह कोविड 19 टेस्टिंग किट्स ( Covid 19 Test Kits ) अस्पतालों और लैब्स को दान करेंगे।

The very kind & legendary @Javedakhtarjadu pledges to give a personalised signed copy of one of his favourite books, ‘In Other Words’. Every penny counts. Whoever is bidding for this please send you bid to [email protected]



Link to donate - https://t.co/xm5mNd2qDZ pic.twitter.com/syuJliKsls — Kunal Kamra (@kunalkamra88) May 20, 2020

कुणाल की इस अपील के बाद अनुराग के साथ-साथ गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ( Javed Akhtar ) और मानवी गगरू ( Maanvi Gagroo ) ने भी अपनी पसंदीदा चीज़ो को बोली लगाने की बात कही है। जावदे अख्तर अपने सबसे मन पंसदीदा किताबों में से एक इन अदर वर्ड्स ( In Other Words ) की साइन की हुई कॉपी को नीलाम करेंगे। वहीं मानवी गगरू ने डिजाइनर शालिनी डोकनिया ( Designer Shalini Dokania ) द्वारा बनाई गई आउटफिट को निलाम करेंगी। जिसे उन्होंने शुभ मंगल ज्यादा सावधान ( Shubh Mangal Zyada Saavdhan ) में पहना था।

While ever penny counts in this fight against #COVID Looking to give away this Shalini Dokania outfit to the highest bidder. Wore it during the promotions of Shubh MangalvZyada Savdhaan.

All bids for this go to [email protected] @kunalkamra88 pic.twitter.com/BrQxDFa0mW — Maanvi Gagroo (@maanvigagroo) May 20, 2020

मिलाप फाउंडेशन ने टेस्ट किट ( Test Kits Informations ) के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि एक टेस्ट किट एक लाख चौंतीस हजार की है। जिसमें से एक किट के द्वारा करीबन सौ लोगों की जांच होती है। इस अभियान के द्वारा कम से कम 10 किट्स को दान करने की योजना बनाई जा रही है। जिसे 1000 लोगों का आसानी से मुफ्त में वायरस की जांच हो सकती है।