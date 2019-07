दिशा पाटनी ने शेयर की ऐसी तस्वीर, टाइगर श्रॉफ को आकर देनी पड़ी सफाई

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। एक्ट्रेस आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं। हाल ही में दिशा ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक अनजान लड़की की तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। फोटो को देखकर फैंस कंफ्यूज हो गए।

दरअसल, दिशा ने हाल ही में अपने ट्विटर पर एक अनजान लड़की की फोटो पोस्टकर सभी को चकित कर दिया। इस फोटो पर हार्ट का इमोजी लगा दिया, हालांकि कैप्शन में लड़की के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। जिसे देखकर सभी यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर यह तस्वीर किसकी है। अंतिम में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने सामने आकर इस तस्वीर वाली लड़की का कंफ्यूजन दूर किया।

Sister ka smile☺😍 Or Didi ka Swag! 👌❤.. Very Smarty Two Youngest lady!😮😘😍👌💝♥♥.. 👉 @DishPatani And her Sister @Khushboo_Patani #SaturdayMotivation #DisLove pic.twitter.com/bQBFq9JijW