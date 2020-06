Sonu Nigam को लेकर Divya Khosla Kumar ने अपने बावर्ची के साथ बनाया VIDEO, बुरी तरह हुईं ट्रोल

टी-सीरीज के चेयरमैन-एमडी भूषण कुमार ( Bhushan Kumar ) की पत्नी व अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार ( Divya Khosla Kumar ) गायक सोनू निगम ( Sonu Nigam ) की आलोचना वाला एक वीडियो पोस्ट कर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। दिव्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था जहां उन्होंने सोनू निगम द्वारा अपने पति भूषण कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब दिया था। उन्होंने वीडियो में दावा किया कि टी-सीरीज कई नए कलाकारों को ब्रेक देती है, जबकि सोनू निगम कभी ऐसा नहीं करते।

उन्होंने सोनू निगम पर यह भी आरोप लगाया कि वह गुलशन कुमार के निधन के बाद टी-सीरीज के साथ खड़े नहीं थे, जब भूषण कुमार सिर्फ 18 साल के थे। दिव्या ने यह भी आरोप लगाया था कि सोनू निगम का अबू सलेम के साथ संबंध था, जिसके कारण भूषण ने मदद के लिए उनसे संपर्क किया।हालांकि, दिव्या के दावे सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतर रहे हैं, उन्होंने गायक का समर्थन करना जारी रखा है।

दिव्या खोसला कुमार को निशाना बनाने वाले मीम्स और ट्रोल की गुरुवार को ट्विटर पर बाढ़ आ गई, क्योंकि हैशटैग दिव्याखोसलाकुमार ट्रेंड करता रहा।एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘मुङो लगा कि सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा अब तक की सबसे खराब अभिनेत्रियां हैं, लेकिन यह महिला दिव्या खोसला कुमार न केवल चेरी लेती है, बल्कि पूरा केक हड़प जाती है।

दिव्या ने अपने वीडियो में सोनू के खिलाफ बोलने के लिए 1988 से भूषण कुमार के यहां काम कर रहे कुक शेरू को भी उतार दिया, जिसके बाद एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ‘साल का सर्वश्रेष्ठ सहकलाकार हैशटैगशेरू द कुक। यूजर्स ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि कैसे लेबल द्वारा पुराने गाने रीक्रिएट किए जाते हैं, जिसमें फाल्गुनी पाठक का गाना ‘याद पिया की आने लगी’ भी शामिल है, जिसके वीडियो में दिव्या ने काम किया है।

