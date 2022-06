एक्ट्रेस ने किसा खुलासा, डायरेक्टर को एक्टिंग से ज्यादा शरीर के अंगों में थी दिलचस्पी, कहा- अपने सारे कपड़े उतारो

फिल्म इंडस्ट्री में एक्सर कास्टिंग काउच की बात सामने आती रहती है। ये फिल्मी दुनिया में काफी आम है। शायद ही कोई एक्टर हो जिससे अछूता रहा हो। बॉलीवुड में भी समय-समय पर एक्टर्स सामने आकर अपनी आपबीती बताते रहे हैं कि कैसे उन्हें फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर डर्टी प्रपोजल्स मिलते हैं। अब इस पर अभिनेत्री ईशा अग्रवाल ने चुप्पी तोड़ी है।

ईशा फिल्म ‘कहीं है मेरा प्यार’ में जैकी श्रॉफ और संजय कपूर के साथ काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो तमिल फिल्म ‘थित्तिवसल’ (Thittivasal) में नजर आई हैं। हाल ही में अभिनेत्री ईशा अग्रवाल ने भी अपने कास्टिंग काउच की कहानी बताई। बॉलीवुड में अब तक के अपने सफर के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि यह सफर इतना आसान नहीं था। फिल्मों में काम करना और रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है। आपको यहां कड़ी मेहनत करनी है।

