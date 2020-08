Sushant Singh Rajput Case: ED ने मुंबई पुलिस से मांगे सारे डिजिटल सबूत, देना होगा सुशांत का मोबाइल, आईपैड और CCTV फूटेज भी!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में ईडी (ED) लगातार आरोपियों को लेकर छानबीन करने में जुटी हुई है। अब इस कड़ी में ईडी ने मुंबई पुलिस से सुशांत केस से जुड़े सभी बयानों की कॉपी मांगी (ED asked Mumbai police to submit all evidence of Sushant case) है। साथ ही डिजिटल सबूत भी मांगे गए हैं। जिसमें सुशांत का लैपटॉप, फोन, आई-पैड और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं। हालांकि सुशांत केस में मुंबई पुलिस का रवैया पहले से ही बहुत सकारात्मक नहीं बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ईडी को अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली (Mumbai police did not reply ED yet) है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिकायत में शामिल लोगों को लेकर पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। ईडी जानना चाह रही है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से आखिर कितने पैसे निकाले गए। ईडी को शक है कि सुशांत के लैपटॉप और फोन (Sushant phone and laptop) में भी अहम जानकारियां हो सकती हैं। जिसको लेकर ईडी ने मुंबई पुलिस को दो चिट्ठी (ED send two letters to Mumbai police) लिखी हैं। इसके जरिए उन्होंने सुशांत केस से जुड़े सभी दस्तावेज जो मुंबई पुलिस के पास हैं वो मांगे गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर डिजिटल सबूत (ED asked all digital evidence of Sushant case) मांगे गए हैं। इसके अलावा अभी तक मुंबई पुलिस ने जितने भी बयान रिकॉर्ड किए हैं उनकी कॉपी मांगी गई है।

बता दें कि इससे पहले ईडी की तरफ से ये खुलासा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी रिया चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा (Samuel Miranda) को भी थी। उनके पास भी सुशांत के एटीएम के पिन-पासवर्ड थे। ईडी ने बताया है कि सैमुअल ने सुशांत के अकाउंट से एटीएम के जरिए कई बार पैसे निकाले (Samuel Miranda debited from Sushant ATM card) । 20 हजार की छोटी-छोटी रकम करके लगभग 2 लाख रुपए सैमुअल ने निकाले थे। वो अक्सर इस तरह सुशांत के अकाउंट से पैसे निकाला करता था। गौरतलब हो कि सुशांत के पिता द्वारा की गई एफआईआर में सैमुअल मिरांडा का नाम भी शामिल है। और अब इस तरह के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं।