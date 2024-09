‘पीरियड्स में मंदिर जाने से रोका’ बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस ने कहा- अब पूजा करके ही…

मुंबई•Sep 17, 2024 / 12:14 pm• Vikash Singh

Eisha Deol not allowed in Temple during Periods: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल इस समय काफी चर्चा में हैं। वजह है उनका लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पीरियड्स के दौरान उनपर काफी सारे बंदिशें लगाई गईं थीं।

महिलाएं चलाती हैं घर ईशा देओल का कहना है कि उनका घर महिलाएं चलाती हैं। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी आंटी और मां जय चक्रवर्ती के बीच ही बड़ी हुई हैं। उस वक्त उनके घर पर 'पीरियड्स' जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात नहीं होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि "पीरियड्स के दौरान हमें मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की इजाजत नहीं मिलती थी।" बाल धुलने के बाद ही मंदिर में मिलती थी एंट्री अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ईशा कहती हैं कि पीरियड्स के खत्म होने के बाद हेयर वाश करने के बाद ही पूजा करने की इजाजत मिलती थी। कहने को तो यह एक रूढ़िवादी तरीका है लेकिन मैं इसका पालन करती हूं। अगर आप जिस घर में रहते हैं अगर उसका यह हिस्सा है तो मैं इसका पालन और सम्मान करूंगी। भारत में आज भी कई घरों में इस परंपरा का पालन होता है। यह भी पढ़ें भोजपुरी एक्ट्रेस Trisha Kar Madhu का हॉट डांस वायरल, लीक हुआ था 22 मिनट का MMS, फैंस बोले- रहम करिए… सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में पता चला ईशा देओल ने इंटरव्यू में सेक्स एजुकेशन को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, सेक्स एजुकेशन के बारे में मुझे स्कूल में पता चला' हमें स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया गया था और सही टाइम पर सही चीजें भी बताई गई थीं। इससे हमें सही और गलत में अंतर करना काफी आसान हुआ। पेरेंट्स हो जाते हैं अनकंफर्टेबल ईशा ने कहा कि कई पेरेंट्स इसको लेकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें शर्म आती है। ईशा देओल जल्द ही फिल्मों में कमबैक करने वाली हैं।