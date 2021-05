विवादों में फंसी मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 2', राज्यसभा सांसद ने सरकार से कहा- 'बैन करो, नहीं तो…'

नई दिल्ली। अभिनेता मनोज बाजपेयी की अपकमिंग वेब सीरीज़ 'द फैमिली मैन 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज़ का ट्रेलर आउट हो गया है। जिसके बाद से बवाल होना भी शुरू हो गया है। जी हां, मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज़ द फैमिली मैन 2 के ट्रेलर को देखते ही तमिलनाडु में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। जहां पहले तमिलनाडु के लोग ने ट्रेलर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहीं अब तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद वाइको भी वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग करने लगे हैं। द फैमिली मैन 2 को बैन कराने के लिए वाइको ने सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र भी लिखा है।

Rajya Sabha MP Vaiku seeks ban on #TheFamilyMan2 for hurting Tamil people sentiments, writes letter to Prakash javadekar ji.. pic.twitter.com/eGfVyMlyYC