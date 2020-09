सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 3 महीने बाद भी इंसाफ ना मिलने पर भड़के फैंस, मर्डर एंगल पर फोकस करने की दी डाली सलाह

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पर मृत पाए गए थे। आज यानी कि 14 सितंबर को उनकी मौत को पूरे तीन महीने हो गए हैं। महीनों बाद भी मामले में कोई नतीजा नहीं निकाल पाया है। केस में कई नए मोड़ आते जाते जा रहे हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी पूछताछ कर रही थी। फिर सुशांत की हुए रहस्यमयी मौत हत्या है या फिर मर्डर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की एंट्री केस में हुई। वहीं अब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की ड्रग चैट सामने आने के बाद से पूरा मामला ड्रग एंगल से जांचा रहा है। जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर यह सब देख सुशांत के फैंस में काफी गुस्सा है।

The next few days are very testing.. Please don't give up!! CBI, NCB, ED are working on SSR murder mystery!! We must keep the pressure on to avoid any corruption!! Stay strong and stay united!! ❤️#FocusOnMurderofSSR#SushantSingRajput pic.twitter.com/elJAlvgJXg