सलमान खान (Salman Khan), अक्षय कुमार और हॉलीवुड स्टार विन डीजल के बीच मई में बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे तो ज्यादातर ईद पर सलमान की सोलो फिल्म रिलीज होती है। लेकिन इस बार 'राधे : योर मोस्ट वॉन्टेड' (Radhe: Your Most Wanted Bhai) के साथ अक्षय कुमार की फिल्म 'लक्ष्मी बब'(Laxmmi Bomb) रिलीज होगी। इस बीच शनिवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए बताया कि विन डीजल की फिल्म 'फास्ट एंड फ्यूरिस 9'(Fast & Furious 9 भी ईद पर रिलीज होगी।

फिल्मों की कमाई पर पड़ेगा असर

फैंस के बीच सलमान और अक्षय की फिल्म को लेकर काफी उत्साह है। ऐसे में विन डीजल की फिल्म रिलीज होने से बॉलीवुड फिल्मों की कमाई पर असर जरूर देखने को मिलेगा। पिछले साल हॉलीवुड की फिल्म 'अवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) रिलीज होने से भी कई फिल्मों की कमाई पर अच्छा खासा असर देखने को मिला था।

'फास्ट एंड फ्यूरियस' का अच्छा रहा है रिकॉर्ड

बात करें 'फास्ट एंड फ्यूरियस 9' फ्रेंचाइजी की तो भारत में कमाई के मामले में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। सातवीं इस्टॉलमेंट भारत में 100 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी थी। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर क्रेज इसलिए भी था क्योंकि रिलीज से एक साल पहले फिल्म के अहम कलाकार पॉल वॉकर (Paul Walker) की एक कार दुर्घटना में दुखद रूप से मृत्यु हो गई थी। इसी सीरीज की आठवीं फिल्म ने भी 'बेगम जान' (Begum Jaan) जैसी फिल्म की कमाई पर काफी असर डाला था। इसके 9वें पार्ट से भी कमाई की अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

All set for #Eid2020 release in #India... #Xclusiv posters + Trailer of #F9: #TheFastSaga... Will release in #English, #Hindi, #Tamil and #Telugu on 22 May 2020...#FastAndFurious #FastAndFurious9 trailer: https://t.co/lpx2AxsYt1 pic.twitter.com/ltz63n4Nva