'मुंबई डायरीज 26/11' First Look: मुंबई आतंकी हमले के नायकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि

मुंबई। मेडिकल ड्रामा सीरीज 'मुंबई डायरीज 26/11' ( Mumbai Diaries 26/11 )का प्रीमियर अगले साल मार्च में किया जाएगा। इसमें डॉक्टरों के नजरिए से 26/11 के हमलों की कहानी को दर्शाया जाएगा। सीरीज का फर्स्ट लुक ( First Look ) गुरुवार को आतंकी हमलों ( Mumbai Terror Attack ) की 12वीं वर्षगांठ पर रिलीज किया गया।

मोहित रैना की मुख्य भूमिका

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक अस्पताल का मेडिकल स्टाफ हमलों से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। निखिल आडवाणी ( Nikkhil Advani ) द्वारा बनाई गई सीरीज में मोहित रैना की मुख्य भूमिका है।

नायकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि

इस सीरीज में मुंबई पर आतंकी हमले के समय अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाले और अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले नायकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि दी गई है। वेब सीरीज में डॉक्टर, नर्सों, पैरा मेडिकल और हॉस्पिटल स्टाफ की अब तक न सुनी गई कहानियां पेश की जाएंगी, जिन्होंने लोगों का जीवन बचाने के लिए सब कुछ किया।

अस्पतालों के पक्ष को नहीं उभारा गया

विषय के बारे में बात करते हुए आडवाणी ने कहा,'हम मुंबईकर अक्सर चर्चा करते हैं कि उस भयावह रात हम कहां थे, जब इस विनाशकारी घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। इस घटना पर कई शो और फिल्में केंद्रित हैं, लेकिन किसी भी शो या फिल्म में इस हमले के दौरान अस्पतालों के पक्ष को नहीं उभारा गया।

अमेजन प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम

उन्होंने कहा कि इस मेडिकल ड्रामा के साथ हमारा लक्ष्य अभूतपूर्व खतरे के समय मानवीय जज्बे की जीत का जश्न मनाना है। इस वेब सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा, टीना देसाई और श्रेया धनवंतरी भी दिखाई देंगी। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी।

Not enough is spoken about the sheer grit of first responders as they struggle to keep us safe in our city. Mumbai Diaries 26/11 is my ode to that undying spirit. #MumbaiDiariesOnPrime @PrimeVideoIn @vjsub @aparna1502 @EmmayEntertain @monishaadvani @madhubhojwani @nikgonsalves pic.twitter.com/ZCrjxOn3fw