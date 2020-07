Sushant Singh Rajput की मौत से ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को लगा सदमा, भावुक ट्वीट कर लिखी ये बड़ी बात

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput Death) की मौत के 19 दिन बीत जाने के बाद अब तक उनकी खुदकुशी के कारणों का पता नही लगाया जा सका है। उनकी मौत से पूरे देश में यह मुद्दा गर्माया हुआ है। एक तरफ जहां लोग उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार लोगों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। सुशांत (Former Iran president mourns the death of Sushant Singh Rajput)की मौत से ना केवल देश को गहरा सदमा लगा है बल्कि विदेशों में उनके जाने का दुख लोग मना रहे है। इन्हीं के बीच ईरान (Former President of Iran Mahmoud Ahmadinejad tweet)के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी सुंशात की मौत से गहरे सदमें में है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है।

महमूद अहमदीनेजाद(Mahmoud Ahmadinejad tweet) ने ट्वीट कर कहा, “उत्कृष्ट भारतीय कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या ने हमें मनुष्य के महत्व, महानता और गरिमा को फिर से प्राप्त करने की जरूरत की याद दिलाती है और अमानवीय विश्व प्रशासन को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि आत्महत्या तब होती है जब मनुष्य के मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की जाती है।“

लगातार पूछताछ जारी

सुशांत सिंह राजपूत(sushant singh rajput police investigation) की आत्महत्या को लेकर कई वड़े सवाल उठ रहे है। लोग उनकी मौत को हत्या का रूप बताकर सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे है। पुलिस के पास उनकी मौत से जुड़े की बड़े सुराख भी सामने आए है। जो उनकी (sushant singh rajput suicide case)मौत को संदेहास्पद बता रहा है। पुलिस सुशंत से जुड़े हर लोगों से कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है। इस अहम कड़ी का हिस्सा बनी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके मैनेजर, अभिनेत्री संजना संघी समेत अब तक 29 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।

अब सुशांत (sushant singh rajput suicide case)सुसाइड केस में ठोस सबूत हासिल करने के लिए मुंबई पुलिस ने तीन टीमें बना रखी हैं। और तीनों टीमों के कामों का अलग लग तरीके से बांट कर ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश में जुट चुकी है। जिससे सुशांत की आत्महत्या की वजह की तह तक पंहुचा जा सके।

संजय लीला भंसाली को भेजा समन

मुंबई पुलिस (statement of Sanjay Leela Bhansali)ने अभी हाल ही में उनकी को एक्ट्रेस को-एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) से बात की थी अब उनके निशाने पर निर्देशक संजय लीला भंसाली आए है और उनको भी पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल संजय लीला भंसाली से पूछताछ करने की सबसे बड़ी वजह यह आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को दो बार संजय लीला भंसाली की फिल्में ऑफर हुईं थी लेकिन बाद में सुशांत को दोनों ही फिल्मों से निकाल दिया गया। जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में थे। इसी मामले में पुलिस संजय लीला भंसाली से पूछताछ कर सकती है।