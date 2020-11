मुंबई। फिल्मों की शूटिंग और रिलीज में वैसे तो अच्छा-खासा समय लिया जाता है, लेकिन क्या हो जब यह देरी कई वर्षों में बदल जाए। ऐसे में फिल्म के अभिनेताओं का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन बदल चुका होता है। किरदार और बैकग्राउण्ड में रात-दिन का बदलाव आ चुका होता है। कुल मिलाकर ऐसी देरी से आने वाली मूवीज का हश्र बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसा ही बोनी कपूर ( Bony Kapoor ) की फिल्म 'इट्स माय लाइफ' ) It's My Life Movie ) के साथ हुआ है। 13 साल बाद यह मूवी अब रिलीज होने जा रही है।

2007 में हुई थी शूटिंग

एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ( Genelia D'Souza ) और हरमन बवेजा ( Harman Baweja ) के प्रमुख किरदारों वाली फिल्म 'इट्स माय लाइफ' की शूटिंग 2007 में हुई थी। तब जेनेलिया कुंवारी थीं और हरमन बवेजा सक्रिय थे। अब दोनों के जीवन में कई बदलाव आ चुके हैं। इनके अलावा इस मूवी में नाना पाटेकर ( Nana Patekar ) भी थे। इसके निर्माता बोनी कपूर और संजय कपूर थे। तेलुगु फिल्म 'बोम्मारिल्लू' ( Bommarillu ) की इस हिंदी रीमेक का निर्देशन अनीस बज्मी ( Anees Bazmee ) ने किया था। अब यह मूवी 13 साल बाद 29 नवंबर को जी सिनेमा ( Zee Cinema ) पर रिलीज होगी। इसकी रिलीज में इतनी देरी की वजह की जानकारी सामने नहीं आई है।

PREMIERES THIS NOV... #ItsMyLife - starring #NanaPatekar, #HarmanBaweja and #GeneliaDsouza - to premiere on 29 Nov 2020 on #ZeeCinema... Directed by #AneesBazmee... Produced by #BoneyKapoor and #SanjayKapoor... #Hindi remake of #Telugu film #Bommarillu. pic.twitter.com/YQiLCadIoy