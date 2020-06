Happy Birthday Neha Kakkar: 4 साल की उम्र में ली थी घर चलाने की जिम्मेदारी, आज हैं Bollywood की हिट सिंगर

View this post on Instagram

#Forever ♥️🙏🏼 #HappyRakshaBandhan to The Best Brother and The Best Sister in the world @tonykakkar @sonukakkarofficial 🙌🏼♥️🤗😘 And Ofcourse #HappyIndepenceDay Everyone 🇮🇳🙏🏼 . . #RakhiCelebrations #SonuKakkar #TonyKakkar #NehaKakkar #KakkarSiblings #KakkarFamily