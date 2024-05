दिन में IRS का निभाया फर्ज और रात को की शूटिंग, इस तरह बनकर तैयार हुई फिल्म ‘कथाकार की डायरी’

2013 बैच के IRS अधिकारी हैं अन्वेष इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 2013 बैच के IRS अधिकारी हैं अन्वेष। उन्होंने क्रिएटिविटी के मामले में यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए जोश और जुनून है तो आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। छोटी सी उम्र से संगीत की पढ़ाई करने के बावजूद अन्वेष ने सिविल सर्विस 2013 में बिना कोचिंग के 248 रैंक हासिल किया था।

GST पुणे में ज्वांइट कमिश्नर के पद पर तैनात अन्वेष GST चोरी की रोकथाम करने वाले डिपार्टमेंट में महत्वपूर्ण पद पर हैं। इतने व्यस्त होने के बाबजूद भी सबसे मजेदार बात यह है कि दिन में अन्वेष का ऑफिस के बाद का वक्त क्रिएटिविटी में गुजरता है।

अन्वेष अब तक कर चुके हैं ये काम

ज्वांइट कमिश्नर अन्वेष ने अपने डिपार्टमेंट और मोदी जी के स्वच्छता अभियान से जुड़ी कई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसके अलावा वह अभी तक कई म्यूजिक वीडियो बना चुके हैं और MX Player की एक शॉर्ट फिल्म ‘सोसायटी’ में काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ फिल्म निर्माता नागेश कुकुनूर की वेब सीरीज ‘City of Dreams’ में भी कैमियो कर चुके हैं। और अब जल्द ही अपनी फिल्म ‘कथाकार की डायरी’ (The Tale Of Ordinary Lives) से बतौर डायरेक्टर हिन्दी सिनेमा में एंट्री करने जा रहे हैं।