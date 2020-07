Himanshi Khurana की आ गई Covid-19 टेस्ट रिपोर्ट: फैंस ने दी घर बैठने की सलाह, एक ने लिखा- एसी वाली जगहों पर...

देश में महामारी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है। कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख को पार कर चुके हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार भी इससे बच नहीं पाए है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनके परिवार के साथ अभिनेता अनुपम खेर के घरवाले भी इसकी चपेट में आए है। इसके अलावा बॉलीबुड ( Bollywood) के कई सेलेब्स के घर पर कोरोना ने दस्तक दी। हाल ही में पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) की तबियत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्होंने अपना कोविड 19 टेस्ट कराया। जिसकी रिपोर्ट आ गई हैं। एक्ट्रेस की मैनेजर निधि ने उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट (Himanshi Khurana COVID 19 Report) शेयर हाल बताया है।

हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) का कोरोना (Corona) टेस्ट नेगेटिव आया। हिमांशी की मैनेजर निधि ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह जानकारी फैंस को दी है। निधि ने हिमांशी की कोरोना रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, 'उनकी सेहत के प्रति आप सभी लोगों की प्रार्थना, प्यार और चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद। हिमांशी खुराना का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया हैै। भगवान का शुक्र है।' निधि के पोस्ट को हिमांशी खुराना ने रिट्वीट भी किया है। निधि के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Thankyou for all your prayers and love and showing concern towards her health. @realhimanshi 's report for covid-19 is negative.

Grateful to that almighty 🙏🙏 pic.twitter.com/TXmRkU0wFJ