Hina Khan के बॉयफ्रेंड रॉकी ने Sonam Kapoor को लगाई फटकार, कहा- आपके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म ही नहीं है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से पूरे देश को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस का गुस्सा बॉलीवुड के नेपोटिज्म (Bollywood nepotism) और स्टारकिड्स (Social media on starkids) पर भड़का हुआ है। सुशांत की मौत के बाद कई सेलेब्स ने नेपोटिज्म का मुद्दा सामने रखा और बताया कि आउटसाइडर्स के साथ बॉलीवुड किस तरह से काम करता है। स्टार किड्स पर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया और करण जौहर समेत उनके कैंप को ट्रोल (Karan Johar starkids trolled) किया जाने लगा। इसी बीच सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने कुछ ट्वीट किए और वो टोलर्स के निशाने पर आ गईं। उसके बाद सोनम ने उनको किए ट्रोलिंग के स्क्रीनशॉट्स (Sonam shared trolling screenshots) शेयर किए और फादर्स डे पर कुछ ऐसा बोल दिया कि यूजर्स का गुस्सा उनपर फिर फूट पड़ा। अब इसी कड़ी में सोनम को हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी (Hina Khan boyfriend Rocky Jaiswal) ने भी फटकार लगाई है।

Today on Father’s Day id like to say one more thing, yes I’m my fathers daughter and yes I am here because of him and yes I’m privileged. That’s not an insult, my father has worked very hard to give me all of this. And it is my karma where I’m born and to whom I’m born. I’m proud