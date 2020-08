Sanjay Dutt के कैंसर को हिंदुस्तानी भाऊ ने 'सड़क 2' के लिए बताया पब्लिसिटी स्टंट, भड़क उठीं काम्या पंजाबी

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) से इस साल कई चौंका देने वाली खबरें आ रही हैं। अब हाल ही में संजय दत्त (Sanjay Dutt Lung Cancer) के लंग कैंसर वाली खबर ने उनके कई फैंस का दिल तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक संजय दत्त को चौथी स्टेज का कैंसर है। कुछ दिनों पहले एक्टर सांस लेने में तकलीफ के चलते लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए थे। जिसके बाद यह बात सामने आई कि उन्हें लंग कैंसर है। जिसके बाद उनके लिए दुआओं का दौर शुरु हो गया। इसी बीच बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau) ने संजय दत्त के कैंसर को उनकी आने वाली फिल्म 'सड़क 2' (Sadak 2) के लिए पब्लिसिटी स्टंट बता दिया।

हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने इंस्टाग्राम (Hindustani Bhau Instagram) से एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में भाऊ कहते हैं खबर मिली है कि संजय दत्त की बीमारी सड़क 2 फिल्म के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है। भाऊ ने कहा कि संजय दत्त को बहुत प्यार करते हैं ऐसे में लोगों पर इमोशनल अत्याचार करने के लिए संजय बाबा को आगे कर दिया। महेश भट्ट और उनकी बेटी को कोई प्यार नहीं करना जबकि संजय दत्त के लाखों चाहने वाले हैं। इसलिए उनकी बीमारी को हथियार बनाया जा रहा है। भाऊ ने 'सड़क 2' फिल्म का पूरी तरह बहिष्कार करने की बात कही।

हिंदुस्तानी भाऊ की इस बात पर टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) भड़क उठीं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, 'कैंसर शब्द का मतलब कोई मजाक नहीं है। कोई भी फिल्म आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। नकारात्मकता मत फैलाइए।' उसके बाद काम्या ने संजय दत्त के जल्दी ठीक होने की कामना की।

The word is CANCER it means no joke 🙏🏻 no film is bigger than ur life! #StopSpreadingNegativity #GetWellSoonBaba #prayers 😇❤️🙏🏻 https://t.co/wUEOc7V07D