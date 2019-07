सोशल मीडिया पर आई ऋतिक रोशन के मीम्स की बाढ़, किसी ने कहा सेमीफाइनल में हारी हुई इंडिया टीम तो किसी ने...

ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। जहां एक तरफ उनकी फिल्म Super 30 खूब सुर्खियां बटोर रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की अपकमिंग फिल्म 'वॉर' ( War ) भी लाइम लाइट में है। वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन संग टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। सामने आए टीजर में दोनों का लुक खूब पंसद किया जा रहा है।

Pic 1 : India in other Matches



Pic 2 : India in Semifinals.#WarTeaser pic.twitter.com/gTJydFLQeu — Indian Billa (@HaveliWaleUncle) July 16, 2019

हालांकि इसी बीच ऋतिक के Super 30 और War लुक को लेकर मीम्स भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। किसी मीम में ऋतिक के वॉर लुक की तुलना वर्ल्ड कप में सेमीफाइऩल से पहले परफॉर्म कर रही इंडिया टीम से की गई है तो Super 30 को लुक की तुलना सेमीफाइऩल में हारी इंडिया टीम से की गई है।

Pic 1: When your friend asks for money

Pic 2: When your gf asks for money #WarTeaser #WAR pic.twitter.com/makKHAvc7m — Rajesh (@Rajeshk74505707) July 16, 2019

किसी एक मीम में ऋतिक के दोनों लुक की तुलना बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में बाहर खड़े लड़के से की गई है तो किसी मीम में सेलरी, दोस्त और गर्लफ्रेंड को लेकर भी बातें लिखी गई है। कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया पर ऋतिक का ही जादू चल रहा है।