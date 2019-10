मुंबई। ह्यूमन कंप्‍यूटर ( Human Computer ) के नाम से मशहूर गणितज्ञ शकुंतला देवी ( Shakuntala Devi ) पर बनने जा रही बायोपिक में विद्या बालन ( Vidya Balan ) लीड रोल अदा करेंगी। इस मूवी की तैयारियों के लिए एक्ट्रेस जोरदार तैयारियां कर रही हैं। इसी सिलसिले में विद्या लंदन के एक कॉलेज पहुंची हैं। यहां वह शकुंतला देवी के उस क्षण की यादें ताजा करेंगी जब उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड ( Guinness Book of World Records ) में स्थान मिला था।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड में स्थान बनाने के लिए शकुंतला देवी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज ( Imperial Collage London ) में गणित के कठिन प्रश्न को सबसे तेज महज 28 सेकेंड में हल कर दिया था। विद्या को इस कॉलेज से बुलावा आया है। इस पर एक्ट्रेस का कहना है,' इंपीरियल कॉलेज लंदन शकुंतला देवी के जीवन का अहम हिस्सा है। यह वही कॉलेज है जहां उन्होंने गिनीज बुक आॅफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड बनाया था। इसी कॉलेज में जाना मेरे लिए सम्मान की बात है।'

विद्या बालन ने कहा,'इस कॉलेज में किसी तरह का शूटिंग शेड्यूल प्लान नहीं किया गया है। इस कॉलेज में शकुंतला देवी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की थी और इस लम्हे को मूवी में दिखाया जाएगा।'

Excitement is multiplying each day! Time to dig into the 'root' of the mathematical genius, #ShakuntalaDevi. #FilmingBegins @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix @SnehaRajani pic.twitter.com/Ayz2TNlePF