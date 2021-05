क्या अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन से अच्छे अभिनेता हैं? जोरों पर है चर्चा

मुंबई। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के एक्टर बेेटे अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। पहली फिल्म 'रिफ्यूजी' से लेकर नई फिल्म 'बिग बुल' तक अभिषेक ने एक कलाकार के तौर पर खुद को साबित किया है। हर एक नई फिल्म में अभिषेक नए अवतार और कलाकारी में संजीदगी को लेकर आते हैं। कुछ फिल्मों को छोड़ दें, तो अभिषेक ने हर बार अपने चयनित किरदार से खुद को ही चैलेंज दिया है। उनकी फिल्म 'बिग बुल' को लेकर काफी चर्चाएं हैं। खुद अमिताभ ने भी इस फिल्म के लिए अभिषेक की तारीफ की है। हाल ही एक यूजर ने यह तक कह दिया कि अदाकारी के मामले में वे अमिताभ बच्चन से भी बेहतर हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है या ये तुलना बेमानी है:

अमिताभ के पुत्र होने का दबाव

बॉलीवुड में कई स्टार किड्स सक्रिय हैं। कुछ बहुत सक्सेसफुल हैं जिनमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ जैसे नाम हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उनके पैरेंट्स को मिली। सभी स्टार किड्स अमूमन हर बातचीत में पैरेंट्स से तुलना पर यही कहते नजर आते हैं कि दर्शक ने उन्हें स्टार किड्स के रूप में देखते हैं और तुलना करना शुरू कर देते हैं। यह बात अभिषेक बच्चन के बारे में भी सही मानी जाती है। फिल्म 'गुरु' में उन्होंने अपने किरदार को जितनी ताकत से निभाया, उसमें शायद कोई और कलाकार फिट ही नहीं बैठता।

सफलता अपनी जगह, अभिनय अपनी जगह

हाल ही एक फैन ने ट्वीटर पर अभिषेक बच्चन को लिखा,'मैंने आपकी 'बिग बुुल' देखी, मेरा मानना है कि जहां तक अभिनय का सवाल है, आप बिग बी से बेहतर हो।' इस पर अभिषेक ने जवाब दिया,'आपके कॉम्पलीमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई भी, कोई भी, उनसे बेहतर नहीं हो सकता।' इस बातचीत में एक ही चीज सामने आती है कि सफलता और अभिनय अपनी-अपनी जगह है। जैसे हाल ही, पूजा बेदी ने अपनी बेटी अलाया के लिए कहा,'वह जो भी करती है, उसे 100 प्रतिशत करती है। अभिनय के लिए उसने अपने आपको 100 प्रतिशत तैयार किया है, फिल्म चले या न चले, वो यह कह सके कि मैंने अपना 100 प्रतिशत दिया।'

Thank you very much for your compliment sir. But nobody, NOBODY can be better than him. 🙏🏽