क्या दीपिका पादुकोण ने नीलाम किए जिया खान के अंतिम संस्कार में पहने कपड़े?

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लोक कल्याण के लिए अपने कपड़ों की नीलामी करती आई हैं। पिछले साल भी दीपिका ने इसी तरह से फंड जुटाकर लोगों की मदद की थी। एक बार दीपिका अपने कपड़ों को नीलाम कर रही हैं। हालांकि कपड़ों की नीलामी को लेकर वह एक विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने दीपिका पर आरोप लगाया है कि वे उन कपड़ों को भी नीलाम कर रही हैं, जिनमें वह जिया खान और प्रियंका चोपड़ा के पिता के अंतिम संस्कार में पहनकर गई थीं।

अंतिम संस्कार में पहने कपड़े बेचने का आरोप

दरअसल, दीपिका अपने पुराने कपड़ों को नीलाम कर रही हैं। इस नीलामी से मिलने वाली रकम का वह 'लीव लव लॉफ फाउंडेशन को डोनेट करेंगी। इस बीच कुछ यूजर्स ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया है कि वह उनक कपड़ों को नीलामी पर रख रही हैं जो वह एक्ट्रेस जिया खान और प्रियंका चोपड़ा के पिता के अंतिम संस्कार/श्रद्धांजलि बैठक में पहनकर गई थीं।

I am so shocked.. my favourite Deepika Padukone has auctioned her non couture clothes from 2013.. I repeat 2013 that she wore to different funeral events. 😒😒

Low blow! pic.twitter.com/2vFPoVEeWV — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

Who the hell buys old,second hand zara or Jhuttis for god's sakes!!!! Rather why would you sell it and not donate this to the needy... classless! Sheesh.. pic.twitter.com/HyAbNNab1K — Maya (@Sharanyashettyy) August 16, 2021

Don't justify this by telling me she is doing it for charity.. you cannot be reselling Zara's .. jhoothis...10 15 year old ordinary brand clothes.. Why can't you just give it to needy or your househelp? — Maya (@Sharanyashettyy) August 17, 2021

Oh dear lord.. what do I with this Deepika Padukone PR activity in my mentions? pic.twitter.com/BJc6eNab4V — Maya (@Sharanyashettyy) August 17, 2021

OMG!!!! How low can these people fall. — दिव्या (@divya_16_) August 16, 2021

'ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं!'

सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर एक यूजर ने दावा किया है कि ये कपड़े 2013 में दीपिका ने अलग-अलग अंतिम संस्कारों में पहने थे। यूजर ने ट्वीट में लिखा,'मैं शॉक्ड हूं... मेरी फेवरिट दीपिका पादुकोण ने 2013 के पहने ऐसे कपड़े नीलाम किए हैं जो डिजाइनर नहीं है। मैं फिर से कहती हूं 2013 के कपड़े हैं, जो उन्होंने अलग-अलग अंतिम संस्कार में पहने थे।' यूजर ने लिखा कि आपकी फैन होने के कारण मैं निराश हूं। इसे यह कहकर सही मत ठहराइए कि यह सब चैरिटी के लिए कर रही हैं.... आप जारा की जूती और 10-15 साल पुराने सामान्य कपड़े नहीं बेच सकते। आप इन कपड़ों को किसी जरूरतमंद या मेड को क्यों नहीं दे देते?' एक यूजर ने लिखा,'हे भगवान! ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं!'

गौरतलब है कि दीपिका पादुकोण की मूवी '83' रिलीज होने का इंतजार कर रही है। इस मूवी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इसमें एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। दीपिका उनकी पत्नी के रोल में हैं। इसके अलावा दीपिका अपकमिंग फिल्म 'पठान' में भी नजर आ सकती हैं। इस मूवी में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान हैं। सलमान खान इस मूवी में कैमियो के रूप में नजर आ सकते हैं।

