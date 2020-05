लॉकडाउन में Jacqueline Fernandes शुरू कर रही हैं नया शो 'होम डांसर', घर बैठे ले सकते हैं हिस्सा

View this post on Instagram

#Repost @bazaarindia ・・・ Cartwheeling into the week like our April/May 2020 digital issue cover star Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143). . . . Styled by Jacqueline herself. . Shot by Saajan Singh (@saajan_singh23) . Editor: Nonita Kalra (@nonitakalra) Creative Director: Yurreipem Arthur (@yurreipem) Assistant art director: Nikhil Kaushik (@nickmodisto) Consulting editor, digital: Ravneet Kaur Sethi (@ravneetkaurr) Actor's agency: @spicesocial . . #jacquelinefernandez #bazaarindia #mayissue #bollywood