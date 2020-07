Sushant को यादकर Jacqueline Fernandez हुई इमोशनल, कहा- जो सिखाया उससे मेरी जिंदगी बदल गई

नई दिल्ली | एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) ने हाल ही में अपने को-स्टार और फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके निधन की खबर सुनकर वो टूट गई थीं। जैकलीन ने सुशांत से क्या-क्या सीखा था इसका भी जिक्र (Sushant taught Jacqueline so much) किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत पचा पाना बहुत मुश्किल है कि वो चला गया है। जब मैं ऑनलाइन जाती हूं तो अभी हमारे बहुत सारे वीडियोज और फोटोज देखा करती (Jacqueline Fernandez watched videos and pictures of Sushant) हूं।

जैकलीन फर्नांडिज ने इंडिया टूडे के e-Mind Rocks 2020 के रिसेंट सेशन में बातचीत के दौरान बताया कि एक दिन मैं मेरा और सुशांत का परफॉर्मेंस के लिए प्रेक्टिस वाला वीडियो (Jacqueline talked about Sushant and her stage performance) देख रही थी। मुझे नहीं पता है कि कैसे वो इंसान जिसको लेकर मैं अपने सपने में भी नहीं सच सकती अपनी जान ले ली। हमने जब भी साथ काम किया, वो मैं ही थी जिसमें सुशांत से कहा कि मैं इससे जूझ रही हूं। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा (Jacqueline Sushant bond) था। हमने साथ में फिल्म की लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस भी की। हम साथ में घूमें। मैंने उसे हमेशा एक जीनियस के रूप में (Jacqueline says Sushant was genius) देखा। वो मुझे हमेशा बताता रहता था कि कौन सी बुक पढ़ूं। वो कहता था ओह जैकी, तुम्हे ये नहीं पता। अच्छा रुको, रुको मैं तुम्हें इस ऑथर के बारे में बताता हूं, मैं तुम्हें इस साइंस के बारें में बताता हूं। उन चीजों ने मेरी जिंदगी में वाकई में बहुत मदद की और मेरी लाइफ बदल (Jacqueline says Sushant things changed her life) गई।

जैकलीन ने आगे बताया कि वो कई तरह की चीजें मुझे सिखाता था फिलॉस्फी के बारे में, मेरी अच्छे के लिए और मेरी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। जैकलीन ने अपने स्ट्रगल की चिंता के बारे (Jacqueline talked about her anxiety) में बात करते हुए बताया कि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। ये मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे मेरे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत खोया हुआ महसूस कर रही Jacqueline says was feeling very lost) थी। आपके पास इसे कहन के लिए कोई नहीं है। जब मैंने कुछ लोगों से इस बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई, तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। वो कहेंगे कि तुम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर सकती। तुम अकृतज्ञ हो रही हो। तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास काफी कुछ है इस तरह की बातें नहीं कर सकती।



जैकलीन ने आगे कहा कि इस बात ने मुझे एहसास कराया कि वो सही हैं। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मेरे पास वो सबकुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं स्वस्थ हूं। मेरी पास बहुत कुछ है। मेरे पास परिवार है। फिर भी ऐसी चीजे रहीं। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। मैं खुद अपने काम में डाल देती हूं और चीजे काम कर जाती हैं। लेकिन सुशांत के निधन के बाद बहुत अजीब सा हुआ। अकेलापन, सीने में दर्द और ठीक से सांस ना ले पाना एक के बाद एक चीजें हो रही (Jacqueline says cant breathe after sushant death) थीं। ये वो चीजें होती हैं जिससे आपको पेशेवर लोग ही निकाल सकते हैं। बता दें कि हाल ही में जैकलीन ने दिल बेचारा (Dil Bechara) का पोस्टर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया था।