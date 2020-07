Jacqueline Fernandez ने Salman Khan के फार्म हाउस को छोड़ देने का लिया फैसला, वजह जान रह जाएंगे हैरान!

नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रही कोरोना(Coronavirus) जैसी माहामारी को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन(Lockdown) लगाने की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी जिसके चलते स्कूल, कॉलेज, मॉल, दुकानें, जिम, उधोग धंधे, से लेकर सिनेमा घरों में ताला लग गया था ऐसी दशा में लोगों के आने जाने के रास्ते भी बंद करा दिए गए थे। जिसका हाल ये रहा कि जो जहां पर था उसी जगह फंसकर रह गया। ऐसा ही हाल सलमान खाल (salman's farmhouse in panvel)के साथ भी हुआ। जब से लॉकडाउन की शुरूआत हुई सलमान खान अपने फार्महाउस में परिवार के साथ रूकने को मजबूर हो गए।

सलमान खान (salman's farmhouse in iulia vantur and jacqueline) के साथ उनकी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर भी उनके साथ थीं यहां तक कि जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez has been self-quarantined at Salman Khan's Panvel farmhouse) भी सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर काफी लंबे संमय तक रही हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez leaves Salman Khan’s Panvel farmhouse)सलमान खान उनके फार्म हाउस को छोड़ देने का फैसला ले लिया है। जानकारी के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडीस ने सलमान खान के फार्म हाउस से जाने के फैसला इसलिए लिया है कि उनकी एक फ्रेंड तनाव में थीं। और इस वजह से जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) अपनी दोस्त के मुश्किल समय में उनका साथ देने के लिए उसके साथ रहने चली गई हैं।

बताया जाता है 'जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) की दोस्त लॉकडाउन के दौरान मुंबई में अकेली रह रही थी। दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। जैसे ही जैकलीन को पता चला कि उनकी दोस्त इन दिनों काफी परेशान और तनाव में है, तो उन्होंने तुरंत पनवेल को छोड़ने का फैसला लिया और अपने दोस्त के साथ रहने उनके घर चली गईं. इस समय उनकी दोस्त को भी उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस दौर में जैकलीन उनके साथ ही रहेंगी।'

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अपनी दोस्त को अकेलेपन और तनाव से बचाने के लिए जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) ने यह फैसला लिया है। जैकलीन फर्नांडीस ने सलमान खान के फार्म हाउस से दो गाने भी रिलीज किए थे, जिनमें वह सलमान खान के साथ नजर आई थीं।