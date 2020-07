'Jagdeep Jaffrey' की मौत से शोक में डूबा बॉलीवुड,जाते-जाते लोगों को कह गए 'शुक्रिया' आखिरी VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड में मौत का सिलसिला रूकने का नाम ही नही ले रहा है अब सुशांत सिंह, सरोज खान की मौत के बाद फिल्म शोले के 'सूरमा भोपाली (Soorma Bhopali)' यानी जगदीप जाफरी (Jagdeep Jaffrey death) के निधन से बॉलीवुड में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई। 81 साल की उम्र में इस फिल्म इंडस्ट्री ने एक और अनमोल सितारे को हमेशा के लिए खो दिया।

