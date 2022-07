अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सेलेब्रिटी हर सवाल का सोच समझकर जवाब देते हैं, लेकिन कभी कभी वो इसमें चूक भी जाते हैं। कभी कभी वो ऐसा बोल जाते हैं जो अगले दिन की सुर्खियां बन जाती हैं और इस पर सेलेब्स के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही कुछ जाह्नवी कपूर ने कर दिया है। अदाकारा ने गणित को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया कि लोगों की हंसी छूट गई और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं।

इन दिनों Janhvi Kapoor अपनी आने वाली फिल्म 'गुड लक जेरी' के प्रमोशन में जोरों शोरो से बिजी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा ने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो चर्चा में आ गईं। इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैथ्स जस्ट मेक यू रिटार्डेड' यानी 'गणित पढ़कर आप मंदबुद्धि' हो जाते हैं। अब इसी बात को लेकर जान्हवी की सोशल मीडिया पर क्लास लग गई है।



Janhvi Kapoor ने कहा, 'मैंने सिर्फ इतिहास और साहित्य की परवाह की, जिसमें मैंने वास्तव में अच्छा परफॉर्म किया।' उन्होंने बताया कि उन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलीं, 'मुझे बात समझ नहीं आ रही कि जब से कैलकुलेटर इनवेंट हुआ है, आज तक मैंने Algebra का यूज किया ही नहीं है तो इसके लिए मैंने इतना सिर क्यों फोड़ा? वहीं, हिस्ट्री और लिट्रेचर आपको सभ्य इंसान बनाती हैं। मैथ्स आपको मंदबुद्धि जैसा बनाता है।'

