इस एक्टर का वीडियो देख पीएम मोदी ने कहा- अब 'कोरोना का पंचनामा' करने का समय आ गया है

मुंबई। कोरोना वायरस ( Corona virus ) से लड़ने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 22 मार्च को होने वाले एक दिन के कैंपेन 'जनता कर्फ्यू' ( Janta Curfew ) को बॉलीवुड सितारों का भी समर्थन मिल रहा है। अमिताभ बच्चन, करण जौहर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अन्य सितारों ने जनता कर्फ्यू का सपोर्ट किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का कोरोना पर बोला गया 'प्यार का पंचनामा' स्टाइल मोनोलॉग शेयर किया है।

पीएम मोदी ने एक्टर कार्तिक आर्यन के 'कोरोना स्टॉप करो ना' मोनोलॉग को शेयर करते हुए लिखा युवा एक्टर कुछ कहना चाहते हैं। अब 'ज्यादा सावधान' होने और 'कोरोना का पंचनामा' करने का समय आ गया है। मोदी ने इस पोस्ट में आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन को टैग किया है।

आपको बता दें इससे पहले प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 'कभी खुशी कभी गम' के स्टार अमिताभ बच्चन, करण जौहर, शाहरुख खान और ऋितिक रोशन को टैग करके पोस्ट किया गया था। मोदी के इस पोस्ट में लिखा था कि 'कभी खुशी कभी गम' के परिवार का जनता कर्फ्यू के लिए समर्थन चाहिए।

Some of the most phenomenal singers have something to say.



You have heard and loved their songs…do also hear them on this subject. #IndiaFightsCorona

Its time we hear them again, for a very important cause to safeguard everyones health. #IndiaFightsCorona

No, they are not telling you to attend a party.



They have a different message... #IndiaFightsCorona

Let us always remember, precautions, and not panic is the way ahead. Let us make the Janata Curfew effective. I thank people from different walks of life for supporting Janata Curfew.

पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से अनुपम खेर, अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, शंकर महादेवन, निर्माता भूषण कुमार, रैप किंग बादशाह और अन्य सेलेब्स को टैग करके लोगों से 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' सफल बनाने की अपील की गई।