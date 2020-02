CAA को लेकर भिड़े जावेद अख्तर और तेजस्वी सूर्या, कहा- मुगल राज में लिबरल्स को सबसे पहले होगी फांसी

नई दिल्ली। मशहूर स्क्रीनराइटर और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अपने बेबाक बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं।देश में CAA लागू होने के बाद से ही वे इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या (BJP MP Tejashwi Surya) के बयान का जवाब दिया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, कुछ दिनों पहले भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या (BJP MP Tejashwi Surya) ने नागरिकता कानून (CAA) के हो रहे विरोध को लेकर विवादित बयान दिया था।बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद तेजस्वी ने 5 फरवरी को संसद में शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर कहा था कि आज दिल्ली के शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है, वो इस बात की याद दिलाता है कि अगर इस देश का अधिकतर लोग सतर्क नहीं है, देशभक्त भारतीय खड़े नहीं होते हैं, तो मुगल राज के दिल्ली लौटने के दिन दूर नहीं हैं।’

Javed Ji, if the Mughal Raj ever returns (God forbid) the liberals will be the first to be sent to the gallows.



You may however be spared as a favour on a co-religionist.