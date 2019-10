जॉन अब्राहम की फिल्म पागलपंती का मोशन पोस्टर रिलीज, कहा- छुरी चलाऊं या कांटा.. या बॉस को मार दूं चांटा..

नई दिल्ली । जॉन अब्राहम की मचअवेटेड मल्टी स्टारर फिल्म पागलपंती का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है । ये पोस्टर फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही में फिल्म की स्टारकास्ट के अलग-अलग पोस्टर रिलीज भी किए गए थे । जिसमें सभी स्टार्स काफी फनी और कन्फ्यूजन वाले लुक में नजर आ रहे थे । पागलपंती एक कॉमेडी फिल्म होगी इसलिए पोस्टर्स को बहुत हिलेरियस रखा गया है।

Sab pagal hone wale hain! 🤪Coming to add more madness to your day, #Pagalpanti trailer out on 22nd October! pic.twitter.com/1U5rUji7Wn