महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर Kangana Ranaut ने शेयर की नाथूराम गोडसे की फोटो, बोलीं-'हमने गलत इतिहास पढ़ा है'

नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को विवादित क्वीन कहना शायद गलत नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि कंगना जब भी कोई पोस्ट शेयर करती हैं। तो वह कुछ घंटे बाद ही सुर्खियों में आ जाता है। अब ऐसा ही कुछ कल भी देखने को मिला। बीते दिन यानी कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वां पुण्यतिथि थी। इस खास मौके पर अलग-अलग ढंग से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच कंगना ने भी एक ट्वीट किया। जिसमें वह बापू के हथियारे नाथूराम गोडसे की अच्छी छवि को दिखाने की कोशिश करती हुईं नज़र आईं। कंगना के इस ट्वीट के बाद से फिर से सोशल मीडिया दो टुकड़ों में बंट गया। इस ट्वीट को लेकर कंगना को फिर से कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

Every story has three sides to it, yours, mine and the truth ....

A good story teller neither commits nor conceals... and that’s why our text books suck ... full of exposition #NathuramGodse pic.twitter.com/fLrobIMZlU