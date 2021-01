अभिनव के नाड़े खींचने को Salman Khan ने बताया राखी सावंत का एंटरटेनमेंट, स्टार्स ने ट्वीट कर जमकर लताड़ा

नई दिल्ली। बॉलीवुड में ड्रामा क्वीन के नाम से फेमस राखी सावंत ( Rakhi Sawant ) अक्सर अपनी अश्लील हरकतों की वजह से भी लाइम लाइट में बनी रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि बिग बॉस सीज़न 14 ( Bigg Boss 14 ) के घर में भी में राखी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही हैं। शो में लगातार अभिनव शुक्ला ( Abhinav Shukla ) संग बदतमीजी करने के बावजूद भी वीकेंड का वार में सलमान खान ( Salman Khan ) अभिनव और रूबिना दिलैक ( Rubina Dilaik ) की ही क्लास लगाते हुए नज़र आए। एपिसोड में देखा गया कि सलमान फुल राखी को सपोर्ट करते हैं। यह देख अभिनव टूट जाते हैं और रोते हुए शो को छोड़ घर जानें की बात कहने लगते हैं।

बिग बॉस 14 का न्यू प्रोमो सामने आ चुका है। जिसमें दिखाया गया है कि सलमान खान की डांट और राखी सावंत को मिले सपोर्ट की वजह से अभिनव रोते हैं। जहां उनकी पत्नी और कंटेस्टेंट रूबिना दिलैक उन्हें संभालती हुईं दिखाई देती हैं। प्रोमो में यह भी दिखाया गया कि राखी फिर अभिनव के पास आती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। जिसे अभिनव अनदेखा कर वहां से चले जाते हैं। नया प्रोमो देखने के बाद जहां एक ओर दर्शकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सेलेब्स भी प्रोमो और सलमान खान से नाखुश नज़र आए। प्रोमो देखने के बाद कई सेलेब्स ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

#AbhinavSukla Stay Strong!

It’s so sad to see the new promo! You are not wrong! More power to you! — Srishty Rode (@SrSrishty) January 29, 2021

I can’t believe, aisa harrasment #BiggBoss14 fayda ka naam diya jaa raha hai! Wow!



VIEWERS WITH ABHINAV. — Andy Kumar (@iAmVJAndy) January 30, 2021

#RakhiSawant is cheap and people who still support her are maha cheap #AbhinavShukla — Rahul Pramod Mahajan (@TheRahulMahajan) January 30, 2021

एक्ट्रेस सृष्टि रोड़े ने ट्वीट करते हुए 'अभिनव को मजबूत बने रहने के लिए कहा,साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोमो देखने के बाद उन्हें बहुत निराशा हो रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में अभिनव को ठीक ठहराया है।' वहीं शो के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके वीजे एंडी ट्वीट कर लिखते हैं कि, 'उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बिग बॉस 14 के घर में किसी का हरासमैंट हो रहा है। मेकर्स इस हरकत को मनोरंजन का नाम दे रहे हैं। वह पूरी तरह से अभिनव शुक्ला के साथ हैं।' वहीं शो का हिस्सा रह चुके राहुल महाजन ने भी अभिनव के साथ हुए बर्ताव पर अपनी राय रखते हुए ट्वीट कर कहा है कि 'राखी चीप लड़की हैं और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वह महा चीप हैं।'

#AbhinavShukla and #RubinaDilaik break down because of Chea* Entertainment by Rakhi Sawant

VIEWERS WITH ABHINAVpic.twitter.com/aJnk0jHBrw — The Khabri (@TheRealKhabri) January 30, 2021

आपको बता दें शो में एक टास्क के दौरान राखी सावंत ने अभिनव का नाड़ा खोल दिया था। वहीं वह वह पैंट खोलती हुई भी दिखाई दीं थीं। अभिनव के लाख समझाने के बाद भी राखी सुनती नहीं है। जिसके बाद रूबिना दिलैक उनसे जा भिड़ती हैं। वह कहती हैं कि अगर वह फिर कभी उनके पति के साथ ऐसी हरकतें करेंगी तो सबसे पहला उनका सामना उनसे होगा। जिसके बाद राखी रूबिना को खूब खरी-खोटी सुनाती हैं।