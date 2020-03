कंगना पर लगा था काले जादू और मारपीट का आरोप, अध्ययन सुमन ने किया था चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। कंगना की बहन और उनकी मैनेजर रंगोली चंदेल ने उन्हें खास तरीके से बर्थडे विश किया है। रंगोली कंगना के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहती हैं। चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल रंगोली सबसे पहले कंगना के फेवर में उतरती हैं। कंगना अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलने से भी कभी कतराई नहीं। ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) से उनकी तल्खियां किसी से छिपी नहीं हैं लेकिन एक ऐसे एक्टर के साथ भी उनका अफेयर रहा जिसने उनपर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। यहां तक कंगना को लेकर काले जादू की बात भी कही गई थी।

This I clicked for you all, that red color drink is Burans flowers sharbat .... 🥰🤗❤️Happy Birthday to Kangana again.. pic.twitter.com/UEMRfMtOGx