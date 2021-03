फिल्म 'तेजस' की शूटिंग पर जाने से पहले कंगना रनौत ने लिया भगवान का आशीर्वाद

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए मार्च का महीना काफी खुशियों से भरा हुआ रहा। हाल ही में उन्होंने अपना 34वां जन्मदिन मनाया था। इसी के साथ उनकी फिल्म थलाइवी का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ। वहीं एक्ट्रेस को चौथी बार फिल्म मणिकार्णिका और पंगा के लिए नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया। वहीं अब कंगना अपनी दूसरी फिल्म तेजस की शूटिंग की तैयारियों में जुट गई हैं। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को एक्ट्रेस ने बताया था कि वह फिल्म की शूटिंग के लिए जैसलमेर की ओर रवाना हो रही है। इस दौरान कंगना ने कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। जो उनके फैंस को काफी पसंद रही है।

It was a very short trip home, now leaving for Jaisalmer for #Tejas shoot, distressed to see COVID cases rise everywhere, praying for everyone’s well being .... also thank you for all for all the love and kindness bestowed upon #ThalaiviTrailer pic.twitter.com/HOqehIE8Hd