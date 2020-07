Sushant को ‘बाजीराव मस्तानी’ और ‘रामलीला’ ना मिलने के पीछे Aditya Chopra का हाथ! Kangana ने किया खुलासा- कैसे रणवीर को दिलाया मौका

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो अक्सर ऐसे बयान देती हैं जो सुर्खियां बंटोरते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide case) के बाद कंगना ने इसका जिम्मेदार सीधा तौर पर बॉलीवुड के कुछ बड़े फिल्ममेकर्स को बताया था। अब एक बार फिर कंगना ने इस बहस की शुरुआत कर दी है। कंगना ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड के माफिया और फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म और गुटबाजी (Nepotism and Groupism in bollywood) पर बात की। उन्होंने कहा कि आदित्य चोपड़ा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच बड़ी लड़ाई थी। कंगना ने सुशांत को ऑफर हुई रामलीला और बाजीराव मस्तानी (Sushant offered Ramleela and Bajirao Mastani) को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है।

कंगना रनौत ने बताया कि कि सुशांत और रणवीर सिंह दोनों ही आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। संजय लीला भंसाली गोलियो की रासलीला: रामलीला में सुशांत सिंह राजपूत को लीड रोल में लेना चाहते थे। फिर भी आदित्य ने सुशांत को इसकी अनुमति नहीं दी (Aditya Chopra didn't allow Sushant to do Rameela) जबकि रणवीर (Ranveer Singh) को फिल्म में मौका दिलवाया। उसके बाद संजय लीला भंसाली, सुंशात को बाजीराव मस्तानी में कास्ट करना (Bhansali wanted to cast Sushant in Bajirao Mastani) चाहते थे। इसके लिए वो सुशांत को पांच साल से नोटिस कर रहे थे। उन्होंने सुशांत को पांच साल तक अप्रोच किया। लेकिन आदित्य ने एक बार रणवीर को फिल्म दिलाने का फैसला किया और सुशांत को मना कर (Kangana said Aditya stopped Sushant for bajirao Mastani) दिया। कंगना ने सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसा इसीलिए था ना क्योंकि सुशांत उनकी चापलूसी नहीं कर पाता था और यही वजह से कि उन्होंने उसका करियर चौपट कर (Kangana said Aditya spoiled Sushant career) दिया।

जब कंगना से पूछा गया कि क्या उनके पास कोई सबूत हैं। तो उन्होंने बताया कि संजय लीला भंसाली ने खुद अपने स्टेमेंट में पुलिस को ये बताया है जो जगजाहिर है। इसके अलावा कंगना ने ये भी कहा कि सुशांत उन एक्टर्स में से एक था जिसने उनका सपोर्ट किया था जब वो नेपोटिज्म के बारे में बात कर रही थी।