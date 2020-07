Kangana Ranaut का पुराना वीडियो शेयर कर Swara Bhaskar बोलीं- लड़ाई से पहले गांधी जी, क्वीन एक्ट्रेस ने लगाई लताड़

बॉलीवुड की ज्यादातर अभिनेत्रियां एक तरफ और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) दूसरी तरफ नजर आ रही हैं। कंगना की स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेसेस के साथ ट्विटर वॉर (Bollywood actresses Twitter war) छिड़ चुकी है। हाल ही में कंगना ने जब तापसी (Taapsee Pannu) और स्वरा (Swara Bhaskar) पर करण जौहर को सपोर्ट करने पर तंज कसा तो वो दोनों भी खुलकर सामने आ गई हैं। स्वरा ने कंगना का 2012 का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें इन्साइडर और आउटसाइडर पर (Kangana old video on outsiders insiders debate) बात की जा रही है। कंगना की खिल्ली उड़ाते हुए स्वरा ने वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके सुर रिसेन्ट इंटरव्यू के मुकाबले बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं।

कंगना रनौत वीडियो में कहती हैं कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स मैटर नहीं करता (Kangana said not matter outsiders or insiders in 2012) जब ऑडियंस किसी फिल्म और एक्टर पर भरोसा करती है। पहला ब्रेक मिलना बहुत कठिन होता है लेकिन जब एक बार आपकी फिल्म रिलीज हो जाती है तो सबकुछ दर्शकों पर निर्भर करता है। बहुत एक्टर्स को वो रिजेक्ट कर चुके हैं फिर चाहे वो कहीं से भी आए हों। चाहे आप पहाड़ों से आओ मेरे जैसे या कैलिफोर्निया से ये मैटर नहीं करता। सब अपना एक स्ट्रगल है। स्वरा ने इस वीडियो में तंज के रूप में कैप्शन भी लिखा- गांधी जी आजादी की लड़ाई में शामिल होने से (Swara Bhaskar called Kangana Gandhi ji) पहले।

जिसपर अब कंगना रनौत टीम की तरफ से जवाब आ गया है। कंगना टीम ने लोगों को भ्रमित करने पर अपना गुस्स जाहिर (Kangana team slams Swara Bhaskar) किया। उन्होंने लिखा- तुम 10 साल पुराना वीडियो उठा रही हो जब मूवी माफिया (Movie Mafia) को उसके होने से कोई मतलब नहीं था और वो उसे ए-लिस्टर नहीं मानते थे। क्रिमिनल केस, धमकियां, परेशाना करना, चरित्र को बर्बाद करना तब शुरू हुआ जब कंगना साल 2014 में टॉप एक्ट्रेस बन गई। ये वो बहुत बार बता चुकी है, कृपया लोगों को बहकाओं मत।

You're picking up a10 yr old video when movie mafia didn’t care about her existence & didn't consider her an Alister. Criminal cases,Threats, Bullying,Character assassination started aftr Kangana became a top star in 2014, she hs mentioned many times before, pls don’t misguide 🙏 https://t.co/u6K5A8nVQm