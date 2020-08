Kangana Ranaut ने अब रणबीर और Deepika से लिया पंगा, बताया मानसिक रूप से पागल इंसान

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाक बातों के लिए जानी जाती हैं। वह किसी के लिए कुछ भी बोलने से डरती नहीं हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं और बॉलीवुड की असली क्वीन कहते हैं। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) से पंगा लिया है। उन्होंने रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कहा और दीपिका को मानसिक रूप से पागल इंसान बताया। उनके इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, एक शख्स ने ट्विटर पर रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्मों (Ranbir Kapoor Flop Movies) के नाम गिनाए और कहा कि इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी मीडिया ने रणबीर कपूर को प्यार दिया और तो और राजकुमार हिरानी की बड़ी फिल्म में भी उनको काम करने का मौका मिला। लेकिन सुशांत और कंगना की एक फ्लॉप फिल्म के कारण उन्हें नकार दिया गया और फिर ये कहते हैं कि नेपोटिज्म पहली फिल्म के बाद आपकी मदद नहीं करता है।

Ranbir Kapoor is a serial skirt chaser but no one dare call him a rapist, Deepika is a self proclaimed mental illnesses patient but no one calls her a psycho or a witch,this name calling is reserved only for extra ordinary outsiders who come from small towns and humble families. https://t.co/gJ2AFWtxYK