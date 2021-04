कंगना रनौत ने व्रत की थाली में रखी ऐसी चीज, यूजर्स ने लगाई जमकर लताड़

नई दिल्ली | बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। कंगना खुलकर अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखती हैं और किसी को भी लताड़ लगाने में पीछे नहीं रहती। लेकिन कई बार खुद कंगना भी यूजर्स के निशाने पर आ जाती हैं और उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। हाल ही में कंगना से कुछ ऐसी ही गलती हो गई जिसपर लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। दरअसल, कंगना ने नवरात्रि का व्रत रखा था जिसके प्रसाद की तस्वीर उन्होंने फैंस के साथ साझा की। लेकिन कंगना की इस प्लेट में कुछ ऐसा भी रखा था जो हिंदू मान्यता के मुताबिक प्रसाद के साथ नहीं होना चाहिए था।

कंगना रनौत ने पहले अपने ट्विटर हैंडल पर अष्टमी के व्रत की थाली की फोटो शेयर करते हुए लिखा- अष्टमी पर व्रत की कल्पना की वो भी तब जब आपके घर में प्रसाद ऐसा नजर आए। अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कंगना की इस प्रसाद वाली थाली में पूड़ी, हल्वा, दही और छोले के साथ प्याज भी नजर आ रहा है। बस फिर क्या था यूजर्स ने कंगना को निशाने पर ले लिया।

Imagine to be fasting on ashtami when parsadam in your house looks like this .... अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ🥰🙏 pic.twitter.com/pRYp6KRDNX

एक यूजर ने लिखा- प्रसाद के साथ प्याज कौन खाता है। कौन से धर्म से सीखा है ये। मतलब कुछ भी सीखो और कुछ भी दिखाओ।

दूसरे यूजर ने लिखा- किसी भी प्रसाद में प्याज और लहसून नहीं हो सकता है।

No prasadam can ever have onion and garlic in it or with it

एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि नवरात्रि का पहला रूल है नो प्याज और लहसून। और ये व्रत में खा रही हैं। एंटी हिंदू।

इसी तरह कंगना को लगातार यूजर्स ने ट्रोल किया तो एक्ट्रेस ने भी अपनी सफाई में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- यकीन नहीं होता कि प्याज टॉप ट्रेंड्स में है। बता दूं कि ये किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था बल्कि हिंदू धर्म की खासियत है कि वो अन्य धर्मों की तरह कट्टर नहीं है। मेरा परिवार प्रसाद के साथ सलाद खाना चाहता है तो उनका मजाक मत उड़ाइए और इसे खराब मत करो।

Can’t believe #Onion is one of the top trends. Well this is not to hurt anyone but the beauty of Hinduism is that it’s not rigid like other religions,let’s not ruin that,I am fasting today if my family wants to eat salad with parsadam let’s not ridicule them #Onion #navratri2021 https://t.co/ghBppqdHQl