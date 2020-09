अचानक हुई गड़बड़ी से परेशान कंगना रनोत ने ​किया ऐसा ट्वीट-बड़ी मुश्किल से तो...

अभिनेत्री कंगना रनोत ने शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के साथ चल रहे अपने टकराव के बीच एक रहस्यमयी पोस्ट लिखी है। रविवार को कंगना ने ट्वीट किया,'इन अव्यवस्था के बीच कुछ ऐसे ठहराव आते हैं जो मुझे घेर लेती हैं। मैं कहा हूं? मैं नहीं जान पाती हूं। मुझे अब तक जिन्दगी में जो मुश्किलें आईं उनसे मैं मुश्किल से निपट पाई लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी फिर से मेरे सामने चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं।' इसके साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वह विचारों में डूबी दिखाई देती हैं।

In this chaos there are potent pauses that engulf me. Where am I? I don’t recognise. What life threw at me so far I could barely catch up with but it’s asking for more, I give every ounce of me still it needs more and suddenly chaos engulfs me again. pic.twitter.com/8ZyMByCPyB