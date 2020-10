नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को सुसाइड केस बताते हुए बंद करना चाहा। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री, परिवार और अभिनेता के प्रशंसकों ने केस में सीबीआई जांच की मांग की। कुछ समय बाद केस को एक ही नहीं बल्कि तीन बड़ी एंजेसियां जांच ने लगी। जिसमें ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी बड़ी एंजेसियां शामिल है। वहीं लोगों के दिलों में न्याय की उम्मीद जगने लगी। कुछ समय से पूरे देश की नज़र सुशांत की एम्स रिपोर्ट ( AIIMS Report ) पर टिकीं हुई है। जिस पर सुसाइड और हत्या की बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एम्स से फॉरेंसिक रिपोर्ट ( AIIMS Forensic Report ) सामने आ चुकी हैं। जिसमें चौंकने वाला खुलासा हुआ है।

सुशांत केस में जांच कर रही एम्स डॉक्टरों का कहना है कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी, यह हत्या का मामला नहीं है। एम्स पैनल का नेतृत्व करने वाले डॉ.सुधीर गुप्ता ( Dr.Sudhir Gupta ) का बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने रिपोर्ट की पूरी ठीक तरह से जांच कर फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने की बात कही है। डॉ. सुधीर गुप्ता का कहना है कि सुशांत की ने सुसाइड किया है। उनकी हत्या नहीं हुई है। जांच के दौरान उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं मिला है। साथ ही ना ही शरीर में कोई ज़हर पाया गया है। गर्दन पर जो निशाना पाया गया है। वह फांसी लगाने की वजह से ही बना है। यह बात सामने आने से एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने एम्स की रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े करते हुए कई ट्वीट किए हैं।

