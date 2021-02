किसानों के समर्थन में उतरीं अमेरिकन सिंगर रिहाना का Terrorist कनेक्शन? एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लगाया आरोप

नई दिल्ली: देशभर में महीनों से कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) चल रहा है। किसान आंदोलन को पहले बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स का समर्थन मिल रहा था। लेकिन अब ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। कई विदेशी हस्तियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) ने किसानों पर लिखे एक आर्टिकल का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?' इसके साथ ही उन्होंने #FarmersProtest का इस्तेमाल किया।

टेरेर फंडिंग का आरोपी रिहाना का दोस्त?

रिहाना के ट्वीट पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक के बाद एक ट्वीट कर पलटवार किया है। कंगना ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया है। इस ट्वीट में जगमीत सिंह नाम का एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अमित कुमार नाम के शख्स ने लिखा है कि "जगमीत सिंह पर टेरेर फंडिंग का आरोप लगा है और ये रिहाना के साथ अपनी मित्रता का बखान कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किसान प्रोटेस्ट का समर्थन करने वाले ट्वीट के लिए रिहाना को 'प्रेरणा' कैसे मिली।"

Rihanna के ट्वीट के बाद अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन का जवाब- इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ है

This terrorist is porn singer @rihanna’s friend... he is accused of funding terroristic activities. There is a Khalistan in his head also. A porn star followed him and that’s his biggest achievement #IndiaTogether #IndiaAgaistPropoganda https://t.co/L0wULDKJa7