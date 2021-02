Rihanna के ट्वीट के बाद अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन का जवाब- इंडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ है

नई दिल्ली: देश में चल रहे किसान आंदोलन की आग अब हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना (Rihanna) ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था। उसके बाद क्लाईमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) सहित कई विदेशी हस्तियों का नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है। विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर देशभर में बवाल मच रहा है। लेकिन इस बीच अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने देश की सरकार को सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मतभेद पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ध्यान देने की बजाए समाधान पर ध्यान दें।

मतभेद पैदा करने वाले व्यक्ति पर न दें ध्यान

दरअसल, अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "किसान हमारे देश का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए सभी मिलकर एक समाधान के लिए समर्थन करें। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक समाधान पर फोकस करें। #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda."

खतरनाक है आधा सच

सुनील शेट्टी ट्वीट कर लिखते हैं, "हमें हमेशा चीजों का व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda."

झूठे प्रोपगेंडा में मत आइए

अजय देवगन ने भी सरकार को अपना समर्थन देते हुए लिखा, "भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ तैयार क‍िए जा रहे इस झूठे प्रोपगेंडा में मत आइए। ये जरूरी है कि इस समय में हम एक-साथ खड़े रहें। #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda."

वहीं, एक्टर अनुमप खेर ने शायराना अंदाज में विदेशी हस्तियों को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दख़ल देने वाले कुछ विदेशियों के लिए यह शेर अर्ज़ है... रिंदे ख़राब हाल को ज़ाहिद ना छेड तू, तुझको परायी क्या पड़ी अपनी नबेड तू. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda."