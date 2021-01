कंगना रनौत धाकड़ की तैयारी में कर रही जमकर वर्कआउट, बोली जो फिट है वह हिट है

अभिनेत्री कंगना रनौत फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की तैयारी में बिजी है। वह इस फिल्म में अपना किरदार बखूबी निभाने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। इसी के चलते उन्होंने अपने वर्कआउट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है। "जो फिट रहता है वह इंसान हिट रहता है"

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "सुबह जल्दी का रूटीन। हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखें, जो फिट है वह हिट है, स्वास्थ्य के साथ कभी समझौता ना करें। अस्वस्थ और निराशावादी लोगों से दूरी बनाए रखें। हमेशा एक अच्छे व्यक्ति की कंपनी में रहना, इंजॉय करें। अगर ऐसे व्यक्तियों को आप शारीरिक तौर पर नहीं मिलते हैं तो उनकी लिखी किताबें और सीख पढ़ें।"

आपको बता दें कि कंगना रनौत के तीन मिलियन यानी 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें लिखा है, "शुक्रिया सभी का, मैंने पिछले अगस्त सोशल मीडिया जॉइन किया, यह पहले मेरी टीम हैंडल करती थी। जिसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी 3 मिलियन हो जाएंगे। टि्वटर कई बार आपके लिए हानिकारक रहता है लेकिन यह मजेदार भी है शुक्रिया।"

Early morning fitness routine. Remember one thing in life jo fit hai woh hit hai, never compromise on your health, stay away from unhealthy habits and pessimistic people. Stay in the company of great beings if you don’t find them physically find their books or teachings 🙏 pic.twitter.com/9Wp1qy6MIc

Thank you everyone, I joined in last August this was my team handle with few thousand followers I never thought so soon we will be 3 million of us, twitter is distracting at times but it’s also fun, thank you ❤️ https://t.co/QS7QTyM6F2