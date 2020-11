Kangana Ranaut ने आसमां पर लिखी खूबसूरत कविता, कहा- एक हो जाएंगे हम...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। अब कंगना रनौत ने अपने अंदर की कवियत्री को जगाते हुए एक कविता लिखी है। एक्ट्रेस ने आसमां पर इतनी खूबसूरत कविता लिखी कि सभी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए।

आसमां पर लिखी कविता

कंगना रनौत ने इस कविता को एक वीडियो में संजोया है। वीडियो को उनपर फिल्माया गया है। जिसमें कभी वह आसमां के नीचे खिलखिलाती नजर आती हैं तो कभी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई दिखाई देती हैं और बैकग्राउंड में उनकी आवाज में कविता सुनाई देती है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'कविता जिसे मैंने इन गर्मियों में लिखा और शूट किया है, सर्दियों के दस्तक देने से आसमान की याद दिला दी है।'

Aamir Khan की बेटी का खुलासा, 14 साल की उम्र में हुईं शोषण का शिकार, कहा- वो आदमी जान पहचान का था...

कंगना द्वारा लिखी हुई कविता कुछ इस प्रकार है-

'आसमां...'

कहती हो आसमां एक धोखा है,

मुझे महसूस कर मेरी मोहब्बत, जो कभी गया ही नहीं

उसे ढूंढ पाओगे कैसे?

एक हो जाएंगे हम...

गर मेरे बादलों से गिरती हुई बूंदों को, अपने आंसुओं में मिलने दोगी

ढूब जाओगे मुझमें जब...

तो फिर मेरी मोहब्बत को,

झुठलाओगी कैसे?

कहती हो मैं तनहां हूं...

न मकसद है, न मोहब्बत,

कभी सोचा है, मैं रोज चांद-तारे लिए तेरी दहलीज पर खड़ा हूं

तूने कभी सर उठाकर देखा ही नहीं,

तो तुझे अपने होने का यकीन दिलाऊं कैसे?

नसीरुद्दीन शाह के बेटे Vivaan Shah को हुआ कोरोना, 'अ सूटेबल बॉय' के प्रमोशन के दौरान दिखे लक्षण

Poem I wrote and shot this summer, as winter approaches reminiscing Aasman ❤️ pic.twitter.com/AairtGXdjh