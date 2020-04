कोरोना वायरस से संक्रमित कनिका कपूर को लेकर आखिरकार आई अच्छी खबर

मुंबई। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ( kanika Kapoor ) की तबीयत में सुधार हुआ है। उनकी कई रिपोर्ट्स में से अब जाकर कोरोना वायरस ( Corona virus ) संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह उनके लिए खुशी की खबर है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि जब तक उनकी एक और रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है, तब तक उनको अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती है।

