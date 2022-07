करण जौहर ने 'Bigg Boss' का हिस्सा बनने के लिए रखी ये शर्त, कहा- इस एक्ट्रेस के साथ घर में होना चाहते हैं कैद

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ एक बार फिर शुरू हो चुका है। फैंस शो का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। करण का ये राजों और गॉसिप से भरा शो लोगों को खूब पसंद आता है, लेकिन क्या कभी करण खुद किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे? आपके दिमाग में भी यहीं सवाल आता है न तो फिल्ममेकर ने इसका जवाब दिया है।

एक रियलिटी शो है जिसमें करण जौहर ने जाने की इच्छा जताई है, लेकिन उनकी एक शर्त है। जी हां उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वह सलमान खान के 'बिग बॉस' में जाएंगे लेकिन एक शर्त के साथ। एक मीडिया हाउस ने जब फिल्ममेकर से 'बिग बॉस' का हिस्सा बनने पर सवाल किया तो फिल्ममेकर ने एक शर्त के साथ जाने की बात कही।

karan johar says he will go with kareena kapoor khan in bigg boss